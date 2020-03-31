Поджигателей сухой травы в Самарской области ждет серьезное наказание

31 Март 2020 2020-03-31T11:41:36+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание, участие в котором принял участие начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бойко. Одной из главных тем стало обсуждение случаев горения сухой травы. Большинство из них, по данным специалистов, произошли по вине самих людей. Они поджигают территории, надеясь быстрее и проще убрать прошлогодний мусор. За минувшую неделю произошло 11 таких возгораний.

– Возьмите ситуацию на личный контроль, проведите разъяснительную работу. Вы знаете наверняка и хозяйства, и территории, где из года в год ситуация повторяется. Примите меры для того, чтобы в этой ситуации, тревожной для многих жителей, еще и здесь беды не нажить. Принимайте жесткие меры, пока погода нам дала некоторую отсрочку. Это должно быть сделано в ближайшие дни, – сказал Дмитрий Азаров.

Для бесед с жителями региона будут привлекаться сотрудники полиции. Это должно помочь избежать поджогов сухой травы на участках и землях сельхозназначения.

ИСТОЧНИК KP.RU