2020-03-31T11:56:37+03:00
Общество

Работали с рассвета до заката: в Сызрани транспортное предприятие эксплуатировало водителей с нарушением норм

Прокуратура требует пересмотреть режим работы и отношение к сотрудникам со стороны руководства конторы
Александра БУДАЕВА
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Маршуртчики были слишком уставшие за рулемМаршуртчики были слишком уставшие за рулемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани прокуратура внесла представление в адрес руководства ООО «Интервал», компания занимается пассажирскими перевозками.

- Проверка показала, что перевозчиком неоднократно превышалась продолжительность рабочей смены водителей, а также суммарная продолжительность управления автомобилем за неделю, - объяснили причины такого решения в прокуратуре Сызрани. - Кроме того, не было условий для повышения квалификации водителей и других сотрудников, которые обеспечивают безопасность дорожного движения.

26 марта прокуратура внесла представление в адрес директора конторы, ответа надзорное ведомство пока не получило.

Уважаемые жители Сызрани, а на какие нарушения со стороны водителей общественного транспорта, на ваш взгляд, следовало бы обратить внимание проверяющим? Пишите в комментариях!

ИСТОЧНИК KP.RU

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