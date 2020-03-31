Работали с рассвета до заката: в Сызрани транспортное предприятие эксплуатировало водителей с нарушением норм

31 Март 2020 2020-03-31T11:56:37+03:00

Маршуртчики были слишком уставшие за рулем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура требует пересмотреть режим работы и отношение к сотрудникам со стороны руководства конторы

Изменить размер текста: A A

В Сызрани прокуратура внесла представление в адрес руководства ООО «Интервал», компания занимается пассажирскими перевозками.

- Проверка показала, что перевозчиком неоднократно превышалась продолжительность рабочей смены водителей, а также суммарная продолжительность управления автомобилем за неделю, - объяснили причины такого решения в прокуратуре Сызрани. - Кроме того, не было условий для повышения квалификации водителей и других сотрудников, которые обеспечивают безопасность дорожного движения.

26 марта прокуратура внесла представление в адрес директора конторы, ответа надзорное ведомство пока не получило.

Уважаемые жители Сызрани, а на какие нарушения со стороны водителей общественного транспорта, на ваш взгляд, следовало бы обратить внимание проверяющим? Пишите в комментариях!

ИСТОЧНИК KP.RU