Самарская область получила 1,2 млрд рублей на открытие новых мест в больницах из-за угрозы коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T12:09:38+03:00

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Самарская область получила федеральную поддержку на развертывание дополнительных койкомест в больницах и на укрепление их материально-технической базы. Как рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, выступая на пленарном заседании губернской Думы 31 марта, регион получил на эти цели 1,2 млрд рублей. Данные меры поддержки связаны с предотвращением распространения коронавируса в области.

Глава региона также добавил, что из областного бюджета будет направлено 200 млн рублей на закупку всех необходимых лекарств и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. При этом, как отметил Дмитрий Азаров, по итогам прошедших суток новых случаев заболевания коронавирусом в области не обнаружено.

Ранее из областного бюджета также было выделено 600 млн рублей на поддержку врачей. Также сообщалось, что в регионе будет введен режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU