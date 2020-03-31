В Самарской области мужчина купил еды и алкоголя с помощью чужой карты

31 Март 2020 2020-03-31T12:41:54+03:00

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Жительница Сызрани обнаружила, что у нее стремительно пропадают деньги с банковской карты. Обнаружив пропажу платежного документа, она заблокировала его, а также подала заявление в полицию. За все время у нее успело исчезнуть со счета около 6 тысяч рублей. Правоохранители прошлись по торговым точкам, где были совершены покупки.

– Продавцы магазинов рассказали о мужчине, который расплачивался бесконтактной картой, приобретая в основном алкоголь и продукты питания. Правоохранители быстро вышли на 33-летнего местного жителя. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники внутренних органов выясняют все детали случившегося. Максимальное наказание, которое грозит задержанному, – шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU