В Самарской области мужчина купил еды и алкоголя с помощью чужой карты
Жительница Сызрани обнаружила, что у нее стремительно пропадают деньги с банковской карты. Обнаружив пропажу платежного документа, она заблокировала его, а также подала заявление в полицию. За все время у нее успело исчезнуть со счета около 6 тысяч рублей. Правоохранители прошлись по торговым точкам, где были совершены покупки.
– Продавцы магазинов рассказали о мужчине, который расплачивался бесконтактной картой, приобретая в основном алкоголь и продукты питания. Правоохранители быстро вышли на 33-летнего местного жителя. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники внутренних органов выясняют все детали случившегося. Максимальное наказание, которое грозит задержанному, – шесть лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU