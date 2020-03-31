В самом худшем случае Самарской области потребуется 3,2 тысяч коек для заболевших коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T15:33:27+03:00

К 3 апреля будут готовы 2,5 тысячи коек для больных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов рассказал самый пессимистичный сценарий развития в условиях коронавирусной инфекции в регионе. По его словам, для лечения больных в таком случае понадобятся 3,2 тысяч коек.

– К 3 апреля будет готово более 2,5 тысяч. Базовым лечебным учреждением станет больница имени Середавина. Это самый пессимистичный сценарий, мы произвели этот расчет, посоветовавшись со специалистами и федеральным центром, – сказал Фетисов на заседании губернской думы.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 15 заболевших коронавирусной инфекцией. Также в Самарской области объявлен режим полной самоизоляции жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU