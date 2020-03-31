Жителей Самары просят оставаться дома по громкоговорителям

31 Март 2020 2020-03-31T14:00:24+03:00

До 5 апреля в регионе действуют выходные дни, во время которых необходимо соблюдать карантин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Представители спецслужб Самары просят жителей города оставаться дома. Напомним, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена выходной. Это сделано для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Сейчас в городе ездят машины с громкоговорителями, через которые горожан просят не покидать свой дома и квартиры.

– Будьте, пожалуйста, дома. Только вместе и благодаря строгой дисциплине мы сможем преодолеть этот период. Берегите себя и своих близких, – говорится в сообщении администрации Самары.

На сегодняшний день в Самарской области подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все заболевшие находятся в специальных изолированных боксах. В регионе введен режим полной самоизоляции.

Самарцев просят остаться дома с помощью громкоговорителя 31.03.20. Самарцам через громкоговорители напоминают о режиме повышенной готовности из-за короновируса. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Будьте,пожалуйста,дома. Только вместе и благодаря строгой дисциплине мы сможем преодолеть этот период. Берегите себя и своих близких https://t.co/idC2sopHer

ИСТОЧНИК KP.RU