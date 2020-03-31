2020-03-31T14:49:44+03:00
Общество

В этом году в Самарской области построят 22 спортивные площадки

Их возведут в рамках нацпроекта «Демография»
Владислав КИРСАНОВ
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Пять из них появится в Самаре, три – в Тольятти ФОТО twitter.com/minsport63Пять из них появится в Самаре, три – в Тольятти ФОТО twitter.com/minsport63Фото: twitter.com
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Министерство спорта Самарской области в своем твиттере рассказало о строительстве спортивных площадок в регионе в этом году. Так, планируется возведение 22 таких объектов. Пять из них появятся в Самаре, три в Тольятти, а также в Новокуйбышевске и муниципальных районах.

– При подаче заявок на площадки местные власти берут на себя обязательства по должному содержанию и их дальнейшей эксплуатации. Площадки должны работать. Мы на это обращаем внимание глав городов и районов, – заявил министр спорта региона Дмитрий Шляхтин.

Отмечается, что сооружения будут нескольких типов: 56 на 28 метров с искусственным газоном и хоккейными бортами, зимой будет заливаться каток; 20 на 40 метров с искусственным газоном; и 39 на 19 метров с полимерным покрытием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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