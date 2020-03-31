В Самаре в апреле планируют закончить расследовать гибель мальчика, которого убило плитой на площади Кирова

31 Март 2020 2020-03-31T14:58:54+03:00

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Самарские следователи заканчивают разбираться с трагедией на площади Кирова у ДК имени Литвинова, которая произошла 1 сентября прошлого года. Напомним, там погиб 10-летний мальчик, на которого упала плита с дворца культуры. «Комсомолка» писала подробности трагедии.

- Следствие по делу продолжается. Его планируется закончить в апреле, - сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

Отметим, что уголовное дело возбуждено было по статье 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности». Кто в нем главный фигурант, пока не сообщается. После происшествия здание было закрыто на ремонт и реставрацию, которые планируется завершить до 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU