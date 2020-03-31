Можно ли ездить на работу в Самаре в период самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T14:47:55+03:00

Узнали, кому можно ездить на работу в Самаре в период самоизоляции

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Во вторник, 31 марта, в Самарской области ввели режим полной самоизоляции. Теперь без причины выйти из дома будет нельзя. Однако многим самарцам все равно необходимо ездить на работу. Это касается медиков, продавцов продуктовых магазинов, аптек, сотрудников полиции, работников предприятий с непрерывным производством и т.д.

Передвигаться по территории региона самарцы смогут только при наличии справки от работодателя. Специальные бланки, на которых нужно будет написать разрешение, будут сделаны по форме, установленной правительством Самарской области. Подготовят ее в оперативном штабе региона.

Добавим, что в период самоизоляции находиться в парках и лесопарках будет нельзя. Кроме того, необходимо будет соблюдать дистанцию — не менее 1,5 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU