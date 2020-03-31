В Самаре домой выписали второго больного коронавирусом, который поправился

31 Март 2020 2020-03-31T15:45:59+03:00

Еще один человек выздоровел в Самарской области от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Самарской области Александр Фетисов выступил с докладом перед депутатами Самарской губдумы во вторник, 31 марта.

Ранее стало известно, что в Самарской области зафиксировано 15 случаев заражения. Как рассказал депутатам Самарской губернской думы Александр Фетисов, последний заразившийся - житель Самары.

Всего, по словам чиновника, коронавирус подозревают у 50 жителей региона: все они сдали тесты и ждут результата. Фетисов также сообщил о двух выписавшихся пациентах, которые ранее были инфицированы. Еще двоих пациентов, по сведениям главы регионального оперативного штаба, должны выписать в ближайшее время в Тольятти: их состояние улучшилось, тесты показали отрицательный результат.

Напомним, что с 31 марта в Самарской области действует более жесткий режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU