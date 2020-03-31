В Самаре домой выписали второго больного коронавирусом, который поправился
Глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Самарской области Александр Фетисов выступил с докладом перед депутатами Самарской губдумы во вторник, 31 марта.
Ранее стало известно, что в Самарской области зафиксировано 15 случаев заражения. Как рассказал депутатам Самарской губернской думы Александр Фетисов, последний заразившийся - житель Самары.
Всего, по словам чиновника, коронавирус подозревают у 50 жителей региона: все они сдали тесты и ждут результата. Фетисов также сообщил о двух выписавшихся пациентах, которые ранее были инфицированы. Еще двоих пациентов, по сведениям главы регионального оперативного штаба, должны выписать в ближайшее время в Тольятти: их состояние улучшилось, тесты показали отрицательный результат.
Напомним, что с 31 марта в Самарской области действует более жесткий режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU