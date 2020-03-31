Легионер «Крыльев Советов» рассказал, чем занимается во время карантина в Самаре

31 Март 2020 2020-03-31T15:27:43+03:00

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Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан рассказал о времени, которое он проводит в Самаре. Отметим, команда ушла в незапланированный отпуск в связи с пандемией коронавируса. На клубной базе остались лишь легионеры.

– Я тренируюсь каждый день с нашим тренером и другими игроками, оставшимися в Самаре. Многие уехали к семьям, чтобы с ними пережить происходящее, и это естественно. Моя семья во Франции, как и в своих странах находятся близкие других игроков. Но в Самаре светит солнце, отличная погода для тренировок, чем мы и занимаемся, – цитирует Зеффана пресс-служба КС.

В текущем сезоне алжирец провел в составе самарцев три матча. Он стал игроком «Крыльев» текущей зимой, придя в состав в качестве свободного агента. Его последним клубом был французский «Ренн».

ИСТОЧНИК KP.RU