2020-03-31T15:44:00+03:00
Новости компаний

Билайн представляет пакет решений BeeFREE для организации удаленной работы бизнеса любых размеров

Подключив решения из пакета WaaS, бизнес сможет снизить риск утечек информации и не допустить падения продуктивности своих сотрудников при удаленной работе
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Фото предоставлено фото-службойФото предоставлено фото-службой
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С начала марта на фоне развития ситуации с новым типом коронавируса Билайн вводит ряд стратегических мер по поддержке клиентов, в том числе бизнеса. Компания подготовила пакет решений BeeFREE для организации удаленной работы по концепции WorkPlace-as-a-Service (WaaS).

С 2016 года Билайн внедрил и постоянно использует систему удаленной работы BeeFREE – комплекс технологических, коммуникационных и HR-решений, благодаря которому несколько тысяч сотрудников компании могут несколько дней в неделю работать удаленно. С началом распространения новой коронавирусной инфекции более 90 процентов сотрудников back-office-функций компании в настоящее время работают удаленно на постоянной основе, соблюдая режим социального дистанцирования. В ближайшее время, в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации, этот процент может быть увеличен вплоть до полностью дистанционной работы сотрудников офисов компании. Билайн собрал все самое важное из опыта организации удаленной работы на специальной странице https://beefree.team/

Пакет BeeFREE: WorkPlace-as-a-Service разработан с учетом опыта Билайн по организации удаленной работы собственных сотрудников. Он агрегирует самые востребованные и надежные решения, в том числе удаленные рабочие места на VDI (Virtual Desktop Infrastructure), Облачную АТС и FMTN (объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть), Мониторинг удаленно работающего персонала, Мобильный VPN, Видео- и Аудиоконференции, Microsoft Teams и Office 365, «Мобильное предприятие» для малого бизнеса. Билайн также проводит консалтинг по удалённой работе, использованию и настройки пакета решений BeeFREE, организует обучающие программы по работе на дому. Все это помогает «новичкам» сократить время на переобучение и подготовку своих сотрудников, дает возможность оперативно наладить работу в непривычном режиме, не теряя при этом эффективности.

По оценкам Билайн, из-за угрозы распространения COVID-19 многим компаниям сегодня требуется перевести от 90% до 100% сотрудников на удаленную работу. В этой связи экстренно потребовались надежные профессиональные ИТ- и телеком-решения, позволяющие обеспечить непрерывность, безопасность и управляемость бизнес-процессов, а также дающие возможность качественной коммуникации в условиях удаленной работы большей части сотрудников.

На сегодняшний день чаще всего за организацией удаленных рабочих мест обращается средний и крупный бизнес с большим количеством сотрудников и распределенной сетью офисов. Но Билайн Бизнес готов поддержать и малый бизнес, в том числе и специальным предложением по базовым продуктам: Облачной АТС, «Мобильному предприятию», «Единому мониторингу», в рамках которого по этим продуктам предоставляется 30-ти дневный промо-период без абонентской платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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