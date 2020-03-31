Самарские предприятия начали шить медицинские маски

31 Март 2020 2020-03-31T16:17:04+03:00

Только одно предприятие выпускает до 1,5 тысяч масок ежедневно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стало известно, что в Самаре шесть швейных предприятий начали выпускать медицинские маски. Так, «Самарская трикотажная фабрика» ежедневно выпускает по 1,5 тысячи одноразовых товаров этой категории. Среди тех, кто их получает, – муниципалитеты, предприятия, ведомства и органы правопорядка.

– Мы откликнулись на предложение Дмитрия Азарова. Сейчас все наши складские запасы трикотажа и марли направлены на изготовление средств защиты, закупаем новые партии, – заявила заместитель директора фабрики Ирина Михеева.

Отметим, что многоразовые маски можно носить после стирки и глажки утюгом. Трикотажные и марлевые (они же одноразовые) необходимо менять каждые два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU