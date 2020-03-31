Режим работы транспорта в Самаре в период самоизоляции: как будет работать

31 Март 2020 2020-03-31T17:26:31+03:00

Рассказываем о режиме работы транспорта в Самаре в период самоизоляции

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Сегодня, 31 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал документ о всеобщей самоизоляции жителей региона. Покидать свои квартиры разрешается в экстренных случаях. Однако остаются граждане, которые работают, несмотря на объявленную выходной неделю. Транспорт будет ходить в особом режиме. К примеру, метро будет функционировать с 6 утра до 9 вечера.

– Корректировка транспорта будет осуществляться в зависимости от пассажиропотока. Потребности жителей города мы покрываем, это касается и городского, и коммерческого транспорта, – заявил руководитель департамента транспорта администрации Самары Сергей Маркин.

Однако пользоваться транспортом можно будет только тем, кто имеет соответствующую справку с работы. Остальным же предстоит оставаться дома. Контроль за этим будут осуществлять правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU