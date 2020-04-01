2020-04-01T09:06:10+03:00
Общество

Молодая девушка из Самарской области обманом забирала деньги в социальных сетях

У нее была фейковая страничка с чужими фотографиями
Владислав КИРСАНОВ
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Подозреваемой грозит реальный тюремный срокПодозреваемой грозит реальный тюремный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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20-летний житель Безенчукского района Самарской области стал жертвой мошенников в социальных сетях. Дело в том, что одна незнакомая девушка попросила у него в долг денег, чтобы оплатить жилье. В течение трех дней молодой человек переводил ей финансы, общая сумма составила около 20 тысяч рублей.

– Когда речь зашла о возврате средств, незнакомка просто перестала отвечать на сообщения. Правоохранители провели технические мероприятия и установили, что подозреваемой является 20-летняя местная жительница. Она была задержана, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выяснилось, что у девушки была фейковая страница с вымышленным именем и чужими фотографиями. Ее жертвой оказался знакомый ее молодого человека, который знал, что у него есть деньги. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Молодой даме грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Молодая девушка из Самарской области обманом забирала деньги в социальных сетях