Самарцам объяснили, как будут собирать налог с банковских вкладов и кто его заплатит

1 Апр 2020 2020-04-01T09:58:08+03:00

Налог с банковских вкладов придется платить, если в виде процента получено более 60 тысяч рублей в год

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Стало известно, как будут собирать налоги на вклады миллионеров. Такой сбор предложил ввести президент России Владимир Путин. За основу будет взята ключевая ставка ЦБ. Налогом будет облагаться только сумма, полученная с процентов этой ставки. При этом, если она превышает 60 тысяч рублей.

– Если у человека на вкладе лежит 1,1 млн рублей под 6 процентов годовых, то он за год получит 66 тысяч процентного дохода. Из них 60 тысяч подоходным налогом облагаться не будут. А 13% возьмут только с «лишних» 6 тысяч. В данном случае это 780 рублей, – цитирует документ правительства kp.ru.

В том случае, если ключевая ставка ЦБ не будет в ближайшее время меняться, то и сумма, облагаемая налогом, также не будет отличаться. Сейчас налоговые службы устанавливают механизм подсчета. Также отмечается, что кэшбек по картам не будет облагаться налогом, так как установлено, что это не доход, а скидка.

ИСТОЧНИК KP.RU