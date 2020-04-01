Самарцам объяснили, как будут собирать налог с банковских вкладов и кто его заплатит
Стало известно, как будут собирать налоги на вклады миллионеров. Такой сбор предложил ввести президент России Владимир Путин. За основу будет взята ключевая ставка ЦБ. Налогом будет облагаться только сумма, полученная с процентов этой ставки. При этом, если она превышает 60 тысяч рублей.
– Если у человека на вкладе лежит 1,1 млн рублей под 6 процентов годовых, то он за год получит 66 тысяч процентного дохода. Из них 60 тысяч подоходным налогом облагаться не будут. А 13% возьмут только с «лишних» 6 тысяч. В данном случае это 780 рублей, – цитирует документ правительства kp.ru.
В том случае, если ключевая ставка ЦБ не будет в ближайшее время меняться, то и сумма, облагаемая налогом, также не будет отличаться. Сейчас налоговые службы устанавливают механизм подсчета. Также отмечается, что кэшбек по картам не будет облагаться налогом, так как установлено, что это не доход, а скидка.
ИСТОЧНИК KP.RU