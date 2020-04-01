Зашли поесть: в Самарской области двое пьяных мужчин вынесли из чужого дома продукты

1 Апр 2020 2020-04-01T10:23:32+03:00

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Полицейские Сызрани задержали двух подозреваемых в краже в одном из частных домов на территории области. Мужчины, одному из которых 30 лет, другому – 24 года, по версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в чужой дом.

– Оттуда они вынесли бытовую технику и продукты питания. При обыске у подозреваемых было обнаружено изъятое. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь этим делом займется суд. Все материалы дела переданы туда для рассмотрения по существу. Задержанным грозит срок до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU