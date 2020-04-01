2020-04-01T10:43:09+03:00
Общество

Последний день марта в Самарской области был аномально жарким

Максимально тепло было в Безенчуке – +18,9 градусов
Владислав КИРСАНОВ
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Сегодня, 1 апреля, в регион пришло небольшое похолоданиеСегодня, 1 апреля, в регион пришло небольшое похолоданиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Специалисты Приволжского УГМС опубликовали очередные температурные рекорды в Самарской области. Это далеко не первый рекорд за эту весну, однако вчера, 31 марта, в регионе было максимально тепло. Сразу 10 метеостанций обновили свои рекорды многолетней давности.

– Теплее всего было в Безенчуке, Большой Глушице и Авангарде. +18,9, +18,8 и + 18,4 градусов, соответственно. Были побиты рекорды 11-ти и 12-летней давности. В Самаре было зафиксировано +16,7 градусов, в Тольятти – +18 градусов. Автоград перекрыл самый давний рекорд в регионе – 25 лет назад там было +14,8 градусов, – сообщили синоптики.

В среду, 1 апреля, в регионе наблюдается небольшое похолодание. Столбик термометра не поднимется выше +8 градусов. Однако к концу недели в Самарскую область снова вернется теплая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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