2020-04-01T11:38:51+03:00
Общество

Дмитрий Азаров - о режиме полной самоизоляции в Самарской области: «Это не рекомендации, а требования»

Губернатор попросил жителей региона не обесценивать труд врачей
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре ввели режим полной самоизоляцииВ Самаре ввели режим полной самоизоляции
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Губернатор Самарской области прокомментировал свое же постановление о мерах повышенной готовности в регионе. Напомним, для горожан и жителей региона введен режим полной самоизоляции в Самарской области.

– Эти дополнительные меры – не рекомендации, а требования, за соблюдением которых будут следить органы правопорядка. Не игнорируйте требования и оставайтесь дома. Нельзя ставить под угрозу жизнь и здоровье людей, обесценивать труд врачей и всех, кто работает в это непростое время. Только от каждого из нас будет зависеть, как быстро мы справимся с возникшей опасностью, – сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, что уже с 31 марта в Самаре и области действуют особенные меры повышенной безопасности. Жителям нельзя выходить из дома, покидать квартиру можно только для посещения продуктового магазина, для того, чтобы вынести мусор или выгулять собаку. Для того, чтобы ходить по улице, нужна справка установленного образца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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