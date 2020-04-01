Директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев об изоляции в Самаре: «Надо снизить нагрузку на систему здравоохранения»

1 Апр 2020 2020-04-01T10:54:13+03:00

Руководитель особой экономической зоны рассказал, как работают предприятия ОЭЗ во время самоизоляции и зачем нужно соблюдать карантин

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Директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев рассказал журналисту «Комсомольской правды-Самара» об самоизоляции в Самарской области и как ее соблюдают предприятия особой экономической зоны:

- Я работаю из дома, в удаленном режиме. В особой экономической зоне сейчас продолжают работу только оперативные службы, например, энергообеспечения, которые поддерживают жизненно важные функции. Все остальные сотрудники сидят по домам, но в любой момент при возникновении необходимости готовы выйти на рабочие места.

Я считаю, что сейчас крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Нужно равномерно распределять нагрузку на систему здравоохранения, иначе оно не справится. Кроме того, мы должны позаботиться о старшем поколении, снизить их риски. Я уверен, что если мы все будем добросовестно соблюдать режим самоизоляции, сидеть дома, то зараженных будет гораздо меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU