2020-04-01T11:40:21+03:00
Общество

Без шансов на спасение: два человека погибли в страшной аварии под Самарой

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся
Владислав КИРСАНОВ
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Разбираться во всех причинах ДТП предстоит правоохранителямРазбираться во всех причинах ДТП предстоит правоохранителямФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В ночь на среду, 1 апреля, в Самарской области произошло серьезное ДТП. Водитель иномарки двигался по трассе, однако в определенный момент не справился с управлением и вылетел в кювет.

– Транспортное средство с огромной силой ударилось о грунт, перевернулось и осталось лежать на крыше. 35-летний водитель и его 37-летний пассажир погибли на месте происшествия, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит правоохранительным органам. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим, особенно в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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