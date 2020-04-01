Без шансов на спасение: два человека погибли в страшной аварии под Самарой
В ночь на среду, 1 апреля, в Самарской области произошло серьезное ДТП. Водитель иномарки двигался по трассе, однако в определенный момент не справился с управлением и вылетел в кювет.
– Транспортное средство с огромной силой ударилось о грунт, перевернулось и осталось лежать на крыше. 35-летний водитель и его 37-летний пассажир погибли на месте происшествия, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Разбираться во всех деталях происшествия предстоит правоохранительным органам. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим, особенно в темное время суток.
ИСТОЧНИК KP.RU