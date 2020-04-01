Без шансов на спасение: два человека погибли в страшной аварии под Самарой

1 Апр 2020 2020-04-01T11:40:21+03:00

Разбираться во всех причинах ДТП предстоит правоохранителям Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В ночь на среду, 1 апреля, в Самарской области произошло серьезное ДТП. Водитель иномарки двигался по трассе, однако в определенный момент не справился с управлением и вылетел в кювет.

– Транспортное средство с огромной силой ударилось о грунт, перевернулось и осталось лежать на крыше. 35-летний водитель и его 37-летний пассажир погибли на месте происшествия, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит правоохранительным органам. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим, особенно в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU