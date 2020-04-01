Новых заболевших коронавирусом в Самарской области по данным на 1 апреля нет
Стала известна статистика по заболевшим коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Новые инфицированные появились в 35 регионах России. Среди них нет Самарской области. Всего в регионе 15 заболевших коронавирусом, двое из них уже выписаны из лечебных учреждений.
– Больше всего заболевших к 1 апреля в Москве – 267 человек. Далее идет республика Коми и Санкт-Петербург. Там зафиксировано 32 и 27 человек, соответственно. В Московской области добавилось 15 новых заболевших, – сообщает Роспотребнадзор.
Всего в России более 2,5 тысяч заболевших. Из них уже выздоровело 121, а 17 – погибло. Ранее в Самарской области был введен режим полной самоизоляции до 3 апреля. Жителям региона запрещено покидать свои квартиры за исключением экстренных случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU