2020-04-01T11:41:53+03:00
Общество

Новых заболевших коронавирусом в Самарской области по данным на 1 апреля нет

Всего за минувшие сутки в России 440 новых заболевших
Владислав КИРСАНОВ
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В Самарской области по-прежнему 15 случаев заболевания коронавирусомВ Самарской области по-прежнему 15 случаев заболевания коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стала известна статистика по заболевшим коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Новые инфицированные появились в 35 регионах России. Среди них нет Самарской области. Всего в регионе 15 заболевших коронавирусом, двое из них уже выписаны из лечебных учреждений.

– Больше всего заболевших к 1 апреля в Москве – 267 человек. Далее идет республика Коми и Санкт-Петербург. Там зафиксировано 32 и 27 человек, соответственно. В Московской области добавилось 15 новых заболевших, – сообщает Роспотребнадзор.

Всего в России более 2,5 тысяч заболевших. Из них уже выздоровело 121, а 17 – погибло. Ранее в Самарской области был введен режим полной самоизоляции до 3 апреля. Жителям региона запрещено покидать свои квартиры за исключением экстренных случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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