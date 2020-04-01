Новых заболевших коронавирусом в Самарской области по данным на 1 апреля нет

1 Апр 2020 2020-04-01T11:41:53+03:00

Всего за минувшие сутки в России 440 новых заболевших

Изменить размер текста: A A

Стала известна статистика по заболевшим коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Новые инфицированные появились в 35 регионах России. Среди них нет Самарской области. Всего в регионе 15 заболевших коронавирусом, двое из них уже выписаны из лечебных учреждений.

– Больше всего заболевших к 1 апреля в Москве – 267 человек. Далее идет республика Коми и Санкт-Петербург. Там зафиксировано 32 и 27 человек, соответственно. В Московской области добавилось 15 новых заболевших, – сообщает Роспотребнадзор.

Всего в России более 2,5 тысяч заболевших. Из них уже выздоровело 121, а 17 – погибло. Ранее в Самарской области был введен режим полной самоизоляции до 3 апреля. Жителям региона запрещено покидать свои квартиры за исключением экстренных случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 1 апреля 2020 года: живем в режиме полной самоизоляции

Представляем последние новости про коронавирус в Самарской области на 1 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU