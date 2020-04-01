2020-04-01T11:24:03+03:00
Происшествия

В Самаре при пожаре в строительном вагончике пострадал мужчина

ЧП произошло вечером на улице XXII Партсъезда
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожарные поздно вечером выезжали на тушение огня в строительном вагончикеПожарные поздно вечером выезжали на тушение огня в строительном вагончикеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером во вторник, 31 марта, в Советском районе Самары произошел пожар. На улице XXII Партсъезда в районе дома № 14а загорелся строительный вагончик.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 21:40. По приезду было установлено, что горит строительный вагончик на площади 10 квадратных метров. На месте работали 12 пожарных. Локализовать возгорание им удалось в 21:51, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Известно, что на момент пожара в вагончике находился мужчина 1980 года рождения. По предварительным данным, это был охранник. Он получил ожоги. В настоящее время причину пожара и ущерб от него устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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