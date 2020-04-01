Как остаться на связи с близкими не выходя из дома

1 Апр 2020 2020-04-01T11:57:23+03:00

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Опасность встречи с вирусом вынуждает самарцев оставаться дома, но терять связь с близкими нельзя ни в коем случае, особенно сейчас. Каждому из нас важна возможность оплатить услуги связи, не выходя из квартиры, приобрести телефон, если старый вдруг вышел из строя, или SIM-карту, получить техническую помощь. Как это сделать в условии ограничения перемещений по городу, рассказывают специалисты МТС.

- Как приобрести новый телефон или SIM-карту, не покидая квартиры?

- Сделайте заказ в круглосуточном интернет-магазине МТС с доставкой. SIM-карту с нужным вам тарифом можно выбрать дистанционно. После оформления заказа с вами свяжется сотрудник МТС и уточнит детали по доставке.

- Заменить SIM-карту тоже можно онлайн?

- Конечно. На сайте МТС есть форма для замены с доставкой. После того, как вы оформите заказ, её день и время с вами по телефону согласует представитель курьерской службы. Это произойдёт не сразу, а ближе ко дню возможной доставки. По заявкам, принятым с 28.03.2020 по 05.04.2020 г., сроки доставки могут быть увеличены.

Даже если вашего населённого пункта нет в списке доступных для курьерской доставки, возможна доставка по почте. Заказать можно, позвонив в контактный центр по телефону 0890. В данном случае сроки доставки зависят от режима работы Почты России.

- Как изолированно подключить или отключить услуги, проверить, что подключено?

- Всё это можно делать в мобильном приложении Мой МТС, пользоваться им очень просто и удобно. Особенно актуально сейчас это для пожилых родственников и людей из группы риска, которым настоятельно не рекомендуется вообще покидать квартиру: скачайте им на телефоны Мой МТС, научите пользоваться этим приложением и решать вопросы связи в один клик.

- Как проверить расходы на связь, начисления за услуги?

Баланс и все расходы тоже можно детально изучить в приложении Мой МТС. Для того чтобы посмотреть, сколько денег вы тратите, прокрутите стартовую страницу вниз до блока «Расходы». Нажмите на этот блок и попадёте в раздел «Контроль расходов». Появившаяся диаграмма наглядно показывает распределение потраченных средств. Там же, в приложении, можно и сразу пополнить баланс телефона – свой и близких.

- Как сменить тариф, не посещая салон?

Все операции с тарифами можно провести все в том же приложении Мой МТС. Нажмите на «Подробное описание тарифа» — приложение предложит открыть ссылку в браузере. Тут же рядом можно всё разузнать о других тарифах: нажмите на вкладку «Доступные» в приложении. Появятся предложения «Для смартфона и телефона», «Для планшета и компьютера» и «Для особых случаев»: изучайте, выбирайте и подключайте — для себя или близких.

Как видите, вопросы с мобильной и домашней связью МТС можно решить, не выходя из дома. Почти во всём поможет приложение Мой МТС. А если нужна помощь техподдержки, достаточно позвонить на короткий номер 0890, наши специалисты во всем разберутся и проконсультируют.

ИСТОЧНИК KP.RU