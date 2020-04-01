Добродушная женщина: в Самарской области снова незаконно прописали десятки мигрантов

1 Апр 2020 2020-04-01T12:19:39+03:00

На этот раз подозревается 54-летняя местная жительница

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Полицейские Красноярского района Самарской области выявили факт нарушения миграционного законодательства. Дело в том, что 54-летняя женщина прописала в своем доме более 20 иностранных граждан. При этом она не собиралась предоставлять им свое жилье.

– Ранее местная жительница не привлекалась к ответственности. Свою вину она признала, а также отметила, что выполнила просьбу с целью получения денежного вознаграждения, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция за это правонарушение подразумевает до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU