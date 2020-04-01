Хватит жечь траву: за прошедшие сутки в Самарской области произошло 29 природных пожаров

1 Апр 2020 2020-04-01T12:35:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В ГУ МЧС России по Самарской области отчитались, что за прошедшие сутки в регионе произошло 29 природных пожаров на общей площади почти 2 Га. Наибольшее количество палов сухой травы зарегистрировано в Ставропольском районе.

– В результате этих случаев никто не погиб и не пострадал, однако не стоит забывать, что в результате подобных ЧП могут пострадать или погибнуть люди и животные. Практически все возгорания происходят по вине человека, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Представители ведомства напомнили, что за нарушение пожарной безопасности предусмотрены денежные штрафы. Также они попросили жителей региона не использовать поджог в качестве способа уборки территории.

ИСТОЧНИК KP.RU