Хватит жечь траву: за прошедшие сутки в Самарской области произошло 29 природных пожаров
В ГУ МЧС России по Самарской области отчитались, что за прошедшие сутки в регионе произошло 29 природных пожаров на общей площади почти 2 Га. Наибольшее количество палов сухой травы зарегистрировано в Ставропольском районе.
– В результате этих случаев никто не погиб и не пострадал, однако не стоит забывать, что в результате подобных ЧП могут пострадать или погибнуть люди и животные. Практически все возгорания происходят по вине человека, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Представители ведомства напомнили, что за нарушение пожарной безопасности предусмотрены денежные штрафы. Также они попросили жителей региона не использовать поджог в качестве способа уборки территории.
ИСТОЧНИК KP.RU