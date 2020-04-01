В Самаре на XXII Партсъезда полыхал автомобиль Hyundai

1 Апр 2020 2020-04-01T12:32:38+03:00

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Ранним утром в среду, 1 апреля, в Промышленном районе Самары произошел пожар. В районе дома № 56 на улице XXII Партсъезда примерно в 4 часа загорелся автомобиль.

- Сообщение о возгорании в дежурную службу поступило в 4:06. На место выезжали 8 пожарных и две спецмашины. По приезду было установлено, что горит автомобиль Hyundai, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные локализовали возгорание в 4:15, а полностью потушили пламя через минуту. В результате случившегося никто не пострадал. Что стало причиной пожара, предстоит установить специалистам.

Напомним, что накануне вечером, 31 марта, на улице XXII Партсъезда тоже было неспокойно. Загорелся строительный вагончик. Пожарные спасли из огня 40-летнего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU