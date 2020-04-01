2020-04-01T13:02:15+03:00
Общество

Пропускной режим в Самаре в связи с коронавирусом: как попасть в город

Узнали, как можно попасть в Самару, где действует пропускной режим
Владислав КИРСАНОВ
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Сотрудники ГИБДД проверяют документы на въезде в город ФОТО: ДТП Самара https://vk.com/dtp_samСотрудники ГИБДД проверяют документы на въезде в город ФОТО: ДТП Самара https://vk.com/dtp_samФото: СОЦСЕТИ
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Сегодня, 1 апреля, на въездах в Самару посты ДПС проверяют документы, которые могут подтвердить право въезда в город. В связи с этим в некоторых местах образовались скопления автомобилей. Как отмечают очевидцы, попасть в Самару можно при наличии справки с места работы.

– Также пропускают тех, у кого есть спецпропуск от медицинских контор. Скажем, у вас назначен прием у врача в Самаре, а вы живете в Новокуйбышевске. Так вот, новокуйбышевский врач выписывает вам пропуск на проезд в столицу региона, – передают очевидцы с места событий.

Как сообщили «КП-Самара» источники в ГИБДД, выезд из Самары осуществляется в свободном виде. Однако в Самару людей без самарской прописки не пустят.

Отметим, что в Самаре введен режим повышенной готовности к коронавирусной инфекции. Всех жителей перевели на полную самоизоляцию. Между тем за прошедшие сутки в регионе не появилось новых заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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