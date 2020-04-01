Пропускной режим в Самаре в связи с коронавирусом: как попасть в город
Сегодня, 1 апреля, на въездах в Самару посты ДПС проверяют документы, которые могут подтвердить право въезда в город. В связи с этим в некоторых местах образовались скопления автомобилей. Как отмечают очевидцы, попасть в Самару можно при наличии справки с места работы.
– Также пропускают тех, у кого есть спецпропуск от медицинских контор. Скажем, у вас назначен прием у врача в Самаре, а вы живете в Новокуйбышевске. Так вот, новокуйбышевский врач выписывает вам пропуск на проезд в столицу региона, – передают очевидцы с места событий.
Как сообщили «КП-Самара» источники в ГИБДД, выезд из Самары осуществляется в свободном виде. Однако в Самару людей без самарской прописки не пустят.
Отметим, что в Самаре введен режим повышенной готовности к коронавирусной инфекции. Всех жителей перевели на полную самоизоляцию. Между тем за прошедшие сутки в регионе не появилось новых заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU