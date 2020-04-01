2020-04-01T12:49:25+03:00
Новости компаний

ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов

211 заявок на предоставление кредитных каникул подали заболевшие клиенты
Поделиться:
ВТБ разработал комплекс мер помощи заемщикам-физлицам, пострадавшим от эпидемии коронавирусаВТБ разработал комплекс мер помощи заемщикам-физлицам, пострадавшим от эпидемии коронавируса
Изменить размер текста:

ВТБ первым из российских банков заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам-физлицам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. За последнюю неделю в банк поступило свыше 13 тысяч обращений по вопросам реструктуризации кредитов. Каждое из них рассматривается в индивидуальном порядке.

Программы реструктуризации кредитов включают в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита и ставки – каждое обращение рассматривается банком отдельно. ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на их обращения максимально быстро и эффективно.

Из числа поступивших обращений 211 заявок было подано от заболевших клиентов на предоставление кредитных каникул: 57 по ипотеке и 154 – по кредитам наличными. Отсрочка платежей будет подключена автоматически по факту предоставления больничного листа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров рассказал об ограничении въезда в Самару
Дома остались не все: самарец снял с воздуха огромную пробку на въезде в город
В Самаре женщина поругалась со своим знакомым на кухне и зарезала его
Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Самаре 2020: какие предприятия получат и на какой период
«Такими масками еще наши прадеды пользовались»: главврач самарской скорой рассказал, почему медики работают в марлевых повязках
Сергей Семенов о самоизоляции в Самаре: переживаю за людей, которые работают неофициально
В Самарской области электрички начнут ходить по измененному графику
«Почта России» рассказала об изменениях в доставке пенсий и пособий жителям Самарской области
В Самарской области участковым врачам и терапевтам выделили почти 100 машин
Главный редактор телекомпании “Терра” - о пропускном режиме на границе Самары: "Водители не понимали, что происходит"
Контроль за соблюдением самоизоляции в Самаре: кто и как будет проводить
«А до больницы как добраться?»: Дмитрий Азаров поработал оператором горячей линии по коронавирусу
В Самаре с коронавирусом госпитализированы двое детей
В Самарской области компанию оштрафовали за нарушение требований экологического надзора