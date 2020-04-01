В Самарской области компанию оштрафовали за нарушение требований экологического надзора
Судебные приставы Сызрани взыскали с предприятия задолженность. Она образовалась из-за административного штрафа за нарушение экологического, технического и атомного надзора. Сумма долга составила 50 тысяч рублей.
– Руководитель предприятия получил постановление о возбуждении исполнительного производства. Однако в срок требуемую сумму не оплатил. Представители исполнительной власти напомнили мужчине, что в случае неуплаты, имущество организации будет арестовано, – сообщает УФССП по Самарской области.
Эти меры побудили должника полностью погасить задолженность по штрафу, а также покрыть исполнительский сбор. Дело было закрыто.
ИСТОЧНИК KP.RU