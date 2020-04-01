2020-04-01T14:07:15+03:00
Общество

В Самарской области компанию оштрафовали за нарушение требований экологического надзора

Чтобы возместить ущерб, в дело включились судебные приставы
Владислав КИРСАНОВ
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Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей ФОТО: УФССП по Самарской областиСумма штрафа составила 50 тысяч рублей ФОТО: УФССП по Самарской области
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Судебные приставы Сызрани взыскали с предприятия задолженность. Она образовалась из-за административного штрафа за нарушение экологического, технического и атомного надзора. Сумма долга составила 50 тысяч рублей.

– Руководитель предприятия получил постановление о возбуждении исполнительного производства. Однако в срок требуемую сумму не оплатил. Представители исполнительной власти напомнили мужчине, что в случае неуплаты, имущество организации будет арестовано, – сообщает УФССП по Самарской области.

Эти меры побудили должника полностью погасить задолженность по штрафу, а также покрыть исполнительский сбор. Дело было закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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