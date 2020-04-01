В Самаре с коронавирусом госпитализированы двое детей
Двое детей госпитализированы с коронавирусом в Самаре на данный момент. Сейчас в больницах региона находятся 13 человек, двоих пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, уже выписали и отпустили домой.
Среди последних заболевших коронавирусом в Самарской области - пациентка, вернувшаяся из Европы. Она была в туре по разным странам.
Среди 13 пациентов, которых сейчас лечат, один - в стабильно тяжелом состоянии. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.
Сейчас на проверке в федеральном центре 22 результата, по которым в регионе был получен положительный анализ. 25 положительных результатов не подтвердились.
Один человек находится в обсерваторе, остальные приезжие ушли на карантин и самоизолировались дома.
ИСТОЧНИК KP.RU