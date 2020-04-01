2020-04-01T14:12:28+03:00
Общество

В Самаре с коронавирусом госпитализированы двое детей

Также стало известно, что в Самарской области выписаны два человека, переболевшие коронавирусом
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В регионе больны коронавирусом двое детейВ регионе больны коронавирусом двое детейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Двое детей госпитализированы с коронавирусом в Самаре на данный момент. Сейчас в больницах региона находятся 13 человек, двоих пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, уже выписали и отпустили домой.

Среди последних заболевших коронавирусом в Самарской области - пациентка, вернувшаяся из Европы. Она была в туре по разным странам.

Среди 13 пациентов, которых сейчас лечат, один - в стабильно тяжелом состоянии. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Сейчас на проверке в федеральном центре 22 результата, по которым в регионе был получен положительный анализ. 25 положительных результатов не подтвердились.

Один человек находится в обсерваторе, остальные приезжие ушли на карантин и самоизолировались дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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