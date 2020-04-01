«А до больницы как добраться?»: Дмитрий Азаров поработал оператором горячей линии по коронавирусу
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поработал в контакт-центре горячей линии по коронавирусу и даже принял несколько звонков. Операторы объяснили главе региона, что принимают по 80-100 звонков в день. Всего же обратились за помощью более 6000 человек.
Глава региона объяснил одной из звонивших - «самоизолировавшейся» даме, что ей не грозит никаких штрафов, если она будет сидеть дома. Шуметь можно, но в разрешенное время. А лучше постараться сохранить добрососедские отношения с окружающими.
Часто горожане звонят с вопросами: как же теперь добираться до больницы? Передвижение по Самаре без специального разрешения - запрещено.
- Я прошу придумать и утвердить форму справки, как от работодателей, чтобы пациенты могли добраться до больницы и врача, - обратился губернатор к министру здравоохранения Самарской области Михаилу Ратманову.
Напомним, режим строгой самоизоляции действует в регионе до 5 апреля. Все правила - на нашем сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU