2020-04-01T14:47:23+03:00
Коронавирус Covid-19

«А до больницы как добраться?»: Дмитрий Азаров поработал оператором горячей линии по коронавирусу

Губернатор рекомендовал минздраву продумать форму справки для пациентов, которая позволит им перемещаться по Самаре в период строгой самоизоляции
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров поработал на горячей линииДмитрий Азаров поработал на горячей линии
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поработал в контакт-центре горячей линии по коронавирусу и даже принял несколько звонков. Операторы объяснили главе региона, что принимают по 80-100 звонков в день. Всего же обратились за помощью более 6000 человек.

Глава региона объяснил одной из звонивших - «самоизолировавшейся» даме, что ей не грозит никаких штрафов, если она будет сидеть дома. Шуметь можно, но в разрешенное время. А лучше постараться сохранить добрососедские отношения с окружающими.

Часто горожане звонят с вопросами: как же теперь добираться до больницы? Передвижение по Самаре без специального разрешения - запрещено.

- Я прошу придумать и утвердить форму справки, как от работодателей, чтобы пациенты могли добраться до больницы и врача, - обратился губернатор к министру здравоохранения Самарской области Михаилу Ратманову.

Напомним, режим строгой самоизоляции действует в регионе до 5 апреля. Все правила - на нашем сайте.

azarov.lifeazarov.life
Дмитрий Азаров стал сотрудником горячей линии по коронавирусу в Самаре
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ИСТОЧНИК KP.RU

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