Контроль за соблюдением самоизоляции в Самаре: кто и как будет проводить

1 Апр 2020 2020-04-01T15:10:38+03:00

Узнали, кто и как будет проводить контроль за соблюдением самоизоляции в Самаре

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Стало известно, кто и как будет проводить контроль за соблюдением в Самаре самоизоляции. Следить за этим будут полицейские. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

– На въездах в город Самару работают экипажи ГИБДД, которые проводят профилактические беседы с водителями, узнают причину их приезда, а также призывают соблюдать все необходимые карантинные меры, – заявил полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

Также в городе продолжаются рейды сотрудников полиции по выявлению нарушителей санитарных норм. Около 7 тысяч лиц находятся на учете на режиме самоизоляции. За 31 марта было проверено более 2 тысяч человек. Выявлено 45 нарушений режима самоизоляции, составлены соответствующие протоколы.

- Ежедневно получаем списки людей, которые вернулись из-за границы. Таких лиц проверяем на наличие транспортных средств и передвижение по территории области. Роспотребнадзор принимает уже меры в отношении таких граждан в рамках своих полномочий, - добавили в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU