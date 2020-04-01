Главный редактор телекомпании “Терра” - о пропускном режиме на границе Самары: "Водители не понимали, что происходит"

1 Апр 2020 2020-04-01T14:57:44+03:00

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С утра водители, которые намеревались въехать в Самару, столкнулись с рядом ограничений. На границе города их встречали экипажи ДПС. Кому-то досталась профилактическая беседа, кому-то - проверка документов и прописки. Своими впечатлениями поделился главный редактор ТРК Терра Евгений Курдов.

Я на работу ехал в начале одиннадцатого утра через Южный мост и метров за 600 до поста началась пробка. Сначала удивился, но потом сообразил, что это скорее всего связано с ограничениями.Водители не понимали, что происходит, хотя строили догадки. Таксист, который стоял рядом со мной, рассказал, что еще в 10 утра он вез клиента из Самары и еще ничего не было. До поста мы добирались больше часа. Естественно, находились те, кому нужно было побыстрее, пытались проехать через обочину. При мне белый кроссовер KIA пытался проехать через газон напротив заправки “Роснефти”, но другие водители вышли и объяснили ему в довольно жесткой форме, что так делать не стоит. При этом он окошко открыл и было видно, что он в форме подполковника полиции. Он с ними в дискуссию вступать не стал, сдал назад и занял свое место.

Когда я оказался возле поста, то показал справку инспектору, что я работаю в СМИ, мне накануне прислал ее бухгалтер через Вайбер, Те, у кого справка была, спокойно проезжали дальше. Тех, у кого ее не было, просили пройти на пост, где у них интересовались целью визита и переписывали их данные. Часть, кстати, разворачивалась еще не доезжая поста. Я спросил у инспектора, что будет дальше, но он сказал, что им пока указаний не поступало, они сами не знают. Может быть, продолжат в таком режиме. А возможно, посмотрят, что движение встало и откроют проезд.

Рассказываем, как действует в Самаре режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU