2020-04-01T15:06:55+03:00
Общество

В Самарской области участковым врачам и терапевтам выделили почти 100 машин

На этих автомобилях медики будут ездить домой к пациентам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Диспансеризацию и профосмотры в поликлиниках региона пока не проводятДиспансеризацию и профосмотры в поликлиниках региона пока не проводятФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Поликлиникам Самарской области выделили почти 100 легковых автомобилей, чтобы участковые врачи, терапевты и врачи общей практики могли оперативно добираться до пациентов. Такое поручение органам местного самоуправления дал губернатор Дмитрий Азаров.

- Сейчас поликлиническая служба региона работает в усиленном режиме. Медработники оказывают помощь на дому пациентам с ОРВИ и другими заболеваниями, а также отслеживают состояние людей с хроническими заболеваниями и старшего поколения, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Отметим, что из-за угрозы распространения коронавируса диспансеризацию и профилактические осмотры в поликлиниках региона не проводят. В случае необходимости врачи выезжают к пациентам на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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