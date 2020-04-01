В Самарской области участковым врачам и терапевтам выделили почти 100 машин

1 Апр 2020 2020-04-01T15:06:55+03:00

Диспансеризацию и профосмотры в поликлиниках региона пока не проводят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этих автомобилях медики будут ездить домой к пациентам

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Поликлиникам Самарской области выделили почти 100 легковых автомобилей, чтобы участковые врачи, терапевты и врачи общей практики могли оперативно добираться до пациентов. Такое поручение органам местного самоуправления дал губернатор Дмитрий Азаров.

- Сейчас поликлиническая служба региона работает в усиленном режиме. Медработники оказывают помощь на дому пациентам с ОРВИ и другими заболеваниями, а также отслеживают состояние людей с хроническими заболеваниями и старшего поколения, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Отметим, что из-за угрозы распространения коронавируса диспансеризацию и профилактические осмотры в поликлиниках региона не проводят. В случае необходимости врачи выезжают к пациентам на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU