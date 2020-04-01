«Почта России» рассказала об изменениях в доставке пенсий и пособий жителям Самарской области

1 Апр 2020 2020-04-01T15:46:33+03:00

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Из-за усиления мер против коронавируса в Самарской области в апреле все пенсии и пособия местным жителям будут доставлять на дом. Таким образом получают пенсии уже 85% клиентов «Почты России», остальные же до недавнего времени ходили в почтовые отделения сами.

- Услуга по доставке пенсии на дом — бесплатна. При получении денег клиенту на руки будет выдана отрывная квитанция, где указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий период, виды дополнительных пособий, - сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

Почтальоны будут приносить не только пенсии, но и мобильные терминалы, с помощью которых можно оплатить коммуналку, услуги связи, пошлины, штрафы и т.д. Отметим, что сейчас в почтовых отделениях Самарской области работают более 750 мобильных терминалов. При оплате услуг с помощью этих аппаратов клиентам будут выдавать кассовый чек.

ИСТОЧНИК KP.RU