2020-04-01T17:30:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Семенов о самоизоляции в Самаре: «Переживаю за людей, которые работают неофициально»

Известный по «делу Шурыгиной» самарский правозащитник рассказал, как проходит самоизоляцию от коронавируса
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Сергей Семенов советует людям оставаться домаСергей Семенов советует людям оставаться домаФото: Михаил ГОРЮНОВ
Изменить размер текста:

Сергей Семенов, отсидевший год за изнасилование скандально известной Дианы Шурыгиной, а ныне занимающийся правозащитной деятельностью, рассказал «КП-Самара», о своем отношении к пандемии коронавируса. В частности, Сергей поделился мыслями о режиме самоизоляции, который сейчас введен практически по всей стране.

- К самоизоляции отношусь положительно и считаю это правильным. Но при этом люди, которые работают неофициально, не будут получать во время карантина каких-либо выплат от работодателя. Считаю, что государство должно поддерживать не только бизнес, но и граждан, - отметил наш собеседник.

Сергей призвал людей сидеть дома и без нужды не покидать жилище. Сам он в этот сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией уехал к близким в деревню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«До свадьбы ни-ни!»: осужденный за «изнасилование» Шурыгиной Сергей Семенов рассказал, как не попасть в схожую с его ситуацию

Молодой человек, занявшийся правозащитной деятельностью, стал главным героем программы «Гость в студии» на радио 98.2 FM «КП-Самара» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров рассказал об ограничении въезда в Самару
Дома остались не все: самарец снял с воздуха огромную пробку на въезде в город
В Самаре женщина поругалась со своим знакомым на кухне и зарезала его
Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Самаре 2020: какие предприятия получат и на какой период
«Такими масками еще наши прадеды пользовались»: главврач самарской скорой рассказал, почему медики работают в марлевых повязках
Сергей Семенов о самоизоляции в Самаре: «Переживаю за людей, которые работают неофициально»
В Самарской области электрички начнут ходить по измененному графику
«Почта России» рассказала об изменениях в доставке пенсий и пособий жителям Самарской области
В Самарской области участковым врачам и терапевтам выделили почти 100 машин
Главный редактор телекомпании “Терра” - о пропускном режиме на границе Самары: "Водители не понимали, что происходит"
Контроль за соблюдением самоизоляции в Самаре: кто и как будет проводить
«А до больницы как добраться?»: Дмитрий Азаров поработал оператором горячей линии по коронавирусу
В Самаре с коронавирусом госпитализированы двое детей
В Самарской области компанию оштрафовали за нарушение требований экологического надзора