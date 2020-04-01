Сергей Семенов о самоизоляции в Самаре: «Переживаю за людей, которые работают неофициально»

1 Апр 2020 2020-04-01T17:30:33+03:00

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Сергей Семенов, отсидевший год за изнасилование скандально известной Дианы Шурыгиной, а ныне занимающийся правозащитной деятельностью, рассказал «КП-Самара», о своем отношении к пандемии коронавируса. В частности, Сергей поделился мыслями о режиме самоизоляции, который сейчас введен практически по всей стране.

- К самоизоляции отношусь положительно и считаю это правильным. Но при этом люди, которые работают неофициально, не будут получать во время карантина каких-либо выплат от работодателя. Считаю, что государство должно поддерживать не только бизнес, но и граждан, - отметил наш собеседник.

Сергей призвал людей сидеть дома и без нужды не покидать жилище. Сам он в этот сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией уехал к близким в деревню.

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ИСТОЧНИК KP.RU