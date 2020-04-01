«Такими масками еще наши прадеды пользовались»: главврач самарской скорой рассказал, почему медики работают в марлевых повязках

1 Апр 2020 2020-04-01T17:28:31+03:00

К пациентам с подозрением на коронавирус выезжает бригада в полном "противочумном" облачении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Врачам самарской скорой помощи выдали марлевые маски взамен одноразовых. Об этом сообщили горожане в редакцию «Комсомолки».

– У врачей на скорой нет даже нормальных масок, даже анестезиолого-реанимационной бригаде выдали марлевые самодельные маски, это просто позор, – такое гневное сообщение написал в редакцию «КП-Самара» читатель Александр Баранов. – Медиков должны обеспечить всеми необходимыми средствами защиты от коронавируса, они рискуют своим здоровьем и жизнью!

Главврач самарской скорой помощи Вячеслав Малахов подтвердил – медиков действительно обеспечили многоразовыми масками. Но это не значит, что их здоровье подвергается опасности.

– Раньше одноразовых масок не было, все врачи, в том числе инфекционисты, спокойно пользовались многоразовыми. В них гораздо легче дышится, а защищают они ничуть не хуже, даже лучше: если одноразовой маски хватает на два часа, то марлевой – на три, – прокомментировал Вячеслав Малахов «Комсомольской правде – Самара». – После этого они отправляются на дезинфекцию. На каждой подстанции создан специальный дезинфекционный уголок, там использованные маски обрабатывают специальным раствором, просушивают и вновь пускают в дело.

По словам Вячеслава Малахова, сейчас на подстанциях скорой помощи сестры-хозяйки уже нашили полторы тысячи таких многоразовых марлевых повязок.

– Они используются не на каждом выезде, ведь нас вызывают не только при подозрении на коронавирус, – пояснил главврач скорой.

Напомним, к пациентам с подозрением на коронавирус едет бригада в специальном «противочумном» облачении.

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ИСТОЧНИК KP.RU