2020-04-01T17:28:31+03:00
Коронавирус Covid-19

«Такими масками еще наши прадеды пользовались»: главврач самарской скорой рассказал, почему медики работают в марлевых повязках

На подстанциях города сшили полторы тысячи самодельных масок
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
К пациентам с подозрением на коронавирус выезжает бригада в полном "противочумном" облаченииК пациентам с подозрением на коронавирус выезжает бригада в полном "противочумном" облаченииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Врачам самарской скорой помощи выдали марлевые маски взамен одноразовых. Об этом сообщили горожане в редакцию «Комсомолки».

– У врачей на скорой нет даже нормальных масок, даже анестезиолого-реанимационной бригаде выдали марлевые самодельные маски, это просто позор, – такое гневное сообщение написал в редакцию «КП-Самара» читатель Александр Баранов. – Медиков должны обеспечить всеми необходимыми средствами защиты от коронавируса, они рискуют своим здоровьем и жизнью!

Главврач самарской скорой помощи Вячеслав Малахов подтвердил – медиков действительно обеспечили многоразовыми масками. Но это не значит, что их здоровье подвергается опасности.

– Раньше одноразовых масок не было, все врачи, в том числе инфекционисты, спокойно пользовались многоразовыми. В них гораздо легче дышится, а защищают они ничуть не хуже, даже лучше: если одноразовой маски хватает на два часа, то марлевой – на три, – прокомментировал Вячеслав Малахов «Комсомольской правде – Самара». – После этого они отправляются на дезинфекцию. На каждой подстанции создан специальный дезинфекционный уголок, там использованные маски обрабатывают специальным раствором, просушивают и вновь пускают в дело.

По словам Вячеслава Малахова, сейчас на подстанциях скорой помощи сестры-хозяйки уже нашили полторы тысячи таких многоразовых марлевых повязок.

– Они используются не на каждом выезде, ведь нас вызывают не только при подозрении на коронавирус, – пояснил главврач скорой.

Напомним, к пациентам с подозрением на коронавирус едет бригада в специальном «противочумном» облачении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тех, кто очень боится, отвозим в инфекционку»: как работает скорая помощь в Самаре во время пандемии коронавируса

Горожане обрывают трубки диспетчерам, а врачей в инфекционных костюмах принимают за пришельцев-инопланетян (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров рассказал об ограничении въезда в Самару
Дома остались не все: самарец снял с воздуха огромную пробку на въезде в город
В Самаре женщина поругалась со своим знакомым на кухне и зарезала его
Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Самаре 2020: какие предприятия получат и на какой период
«Такими масками еще наши прадеды пользовались»: главврач самарской скорой рассказал, почему медики работают в марлевых повязках
Сергей Семенов о самоизоляции в Самаре: «Переживаю за людей, которые работают неофициально»
В Самарской области электрички начнут ходить по измененному графику
«Почта России» рассказала об изменениях в доставке пенсий и пособий жителям Самарской области
В Самарской области участковым врачам и терапевтам выделили почти 100 машин
Главный редактор телекомпании “Терра” - о пропускном режиме на границе Самары: "Водители не понимали, что происходит"
Контроль за соблюдением самоизоляции в Самаре: кто и как будет проводить
«А до больницы как добраться?»: Дмитрий Азаров поработал оператором горячей линии по коронавирусу
В Самаре с коронавирусом госпитализированы двое детей
В Самарской области компанию оштрафовали за нарушение требований экологического надзора