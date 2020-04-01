Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Самаре 2020: какие предприятия получат и на какой период

1 Апр 2020 2020-04-01T16:22:35+03:00

В Самаре в 2020 году предприятия могут получить отсрочку по налогам из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Самаре в 2020 году

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В Самаре в 2020 году предприятия могут получить отсрочку по налогам из-за коронавируса. Сейчас правительство региона формирует дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. К примеру, в Самарской области решили ввести временный мораторий на проверки компаний надзорными органами.

- Субъектам малого и среднего предпринимательства будет предоставлена отсрочка по уплате региональных и местных налогов без уплаты штрафных санкций. Кроме того, по отдельным сферам деятельности прорабатывается вопрос об освобождении их от уплаты таких налогов на период до конца года, - сообщил на совещании председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Отметим, что в связи с введением режима самоизоляции из-за карантина многим предприятиям региона пришлось временно приостановить свою деятельность. Сложнее всего пришлось представителям гостиничного и туристического бизнеса, компаниям, занимающимся организацией культурно-зрелищных мероприятий, владельцам непродовольственных магазинов. Как отмечают в правительстве Самарской области, по всем вопросам представители бизнеса могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 300-63-63 или заполнить форму обращения на сайте www.mybiz.63.ru. На этом же портале будут публиковать перечень новых мер поддержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU