2020-04-01T17:24:46+03:00
Происшествия

В Самаре женщина поругалась со своим знакомым на кухне и зарезала его

Преступницу на 5 лет и 6 месяцев отправили в колонию общего режима
Михаил ГОРЮНОВ
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Дело рассматривали в Промышленном районном судеДело рассматривали в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре огласили приговор 47-летней Ирине Р. Ее признали виновной в нанесении смертельных ножевых ранений своему 42-летнему знакомому Максиму С. Трагедия произошла в квартире дома на улице Фадеева.

29 августа прошлого года мужчина и женщина находились на кухне. Оба были пьяными и в какой-то момент начали ругаться.

- В ходе ссоры обвиняемая взяла нож и ударила потерпевшего в грудь. Она пыталась оказать ему помощь, но мужчина скончался до приезда медиков. По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, было возбуждено уголовное дело, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» в прокуратуре Промышленного района, которая представляла на процессе сторону обвинения.

Дело рассматривали в Промышленном районном суде. Ирина свою вину не отрицала. Служители Фемиды с учетом мнения гособвинителя назначили ей наказание в виде 5 с половиной лет лишения свободы с отбытием срока в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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