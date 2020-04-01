2020-04-01T16:59:29+03:00
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Дома остались не все: самарец снял с воздуха огромную пробку на въезде в город

Сотрудники ГИБДД все утро проверяли автомобилистов, которые хотели попасть в областную столицу [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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В районе Смышляевки у поста ГАИ утром скопились десятки легковых и грузовых автомобилейВ районе Смышляевки у поста ГАИ утром скопились десятки легковых и грузовых автомобилейФото: Скриншот с видео
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Утром в среду, 1 апреля, на въездах в Самару было не протолкнуться. Везде автомобилистов встречали сотрудники ГИБДД. Из-за этого на подступах к областной столице образовались огромные пробки. Один из заторов у поста ГАИ в районе Смышляевки местный видеоблогер снял с высоты птичьего полета. Вереница из легковых и грузовых машин растянулась на сотни метров.

По словам автомобилистов, полицейские проверяли у них справки от работодателей, а также прописку. Тех, у кого нужных бланков не было, или кто не смог объяснить необходимость своего визита в областную столицу, якобы разворачивали восвояси. Из Самары же всех выпускали свободно. Подобные посты с проверками сегодня утром развернулись на Южном шоссе, на Московском шоссе в районе ТЦ «Мега», на Кировском мосту, на Красноглинском шоссе и на въезде на мост на улице Главной. Активные проверки продолжались примерно до обеда, потом движение на этих участках нормализовалось.

К слову, видео «карантинной» пробки на въезде в Самару посмотрели более 2 тысяч человек. Что интересно, многих возмутили не проверки полицейских, а плохое состояние путепровода. С высоты ямы на проезжей части стали еще заметнее.

На въезде в Самару образовалась огромная пробка .Видео: Александр Карягин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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