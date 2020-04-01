1 Апр 2020 2020-04-01T17:12:17+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об ограничении въезда в Самару в среду, 1 апреля. Напомним, что утром на подступах к областной столице образовались огромные пробки. На въездах стояли посты ГИБДД. По словам автомобилистов, полицейские останавливали их и спрашивали справки от работодателей, а также цель визита в Самару. Некоторых якобы в город не пускали. Глава региона поспешил заверить жителей, что въезд в областную столицу не закрыт.

- Увидел ваши сообщения, что въезд в Самару перекрыт. Это – не так. Сотрудники ГИБДД останавливают водителей и рассказывают об ограничительных мерах, которые действуют в регионе. После этого машины проезжают в город, если есть необходимость, к примеру, посетить медучреждения или пожилых родителей, закупить нужные товары, - рассказал губернатор в своем инстаграме.

Также Дмитрий Азаров обратился к тем, кто поехал сегодня просто погулять. Он призвал жителей на период самоизоляции из-за коронавируса оставаться дома и проводить время с близкими. Что касается профилактической работы, которую 1 апреля проводили сотрудники ГИБДД, то, по словам губернатора, она продолжится в регионе и дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU