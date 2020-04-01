2020-04-01T17:12:17+03:00
Общество

Дмитрий Азаров рассказал об ограничении въезда в Самару

Губернатор объяснил, почему сотрудники ГИБДД останавливали автомобилистов на въезде в Самару
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Дмитрий Азаров прокомментировал сообщения об ограничении въезда в СамаруДмитрий Азаров прокомментировал сообщения об ограничении въезда в СамаруФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об ограничении въезда в Самару в среду, 1 апреля. Напомним, что утром на подступах к областной столице образовались огромные пробки. На въездах стояли посты ГИБДД. По словам автомобилистов, полицейские останавливали их и спрашивали справки от работодателей, а также цель визита в Самару. Некоторых якобы в город не пускали. Глава региона поспешил заверить жителей, что въезд в областную столицу не закрыт.

- Увидел ваши сообщения, что въезд в Самару перекрыт. Это – не так. Сотрудники ГИБДД останавливают водителей и рассказывают об ограничительных мерах, которые действуют в регионе. После этого машины проезжают в город, если есть необходимость, к примеру, посетить медучреждения или пожилых родителей, закупить нужные товары, - рассказал губернатор в своем инстаграме.

Также Дмитрий Азаров обратился к тем, кто поехал сегодня просто погулять. Он призвал жителей на период самоизоляции из-за коронавируса оставаться дома и проводить время с близкими. Что касается профилактической работы, которую 1 апреля проводили сотрудники ГИБДД, то, по словам губернатора, она продолжится в регионе и дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самару закрыли на въезд, пожилых просят пойти домой: как город переживает полную самоизоляцию

Ведем репортаж с самарских улиц: как действует режим полной самоизоляции в Самаре и Самарской области, кого не пускают в Самару и что осталось в магазинах (подробности)

Контроль за соблюдением самоизоляции в Самаре: кто и как будет проводить

Узнали, кто и как будет проводить контроль за соблюдением самоизоляции в Самаре (подробности)

Дома остались не все: самарец снял с воздуха огромную пробку на въезде в город

Сотрудники ГИБДД все утро проверяли автомобилистов, которые хотели попасть в областную столицу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров рассказал об ограничении въезда в Самару
Дома остались не все: самарец снял с воздуха огромную пробку на въезде в город
В Самаре женщина поругалась со своим знакомым на кухне и зарезала его
Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Самаре 2020: какие предприятия получат и на какой период
«Такими масками еще наши прадеды пользовались»: главврач самарской скорой рассказал, почему медики работают в марлевых повязках
Сергей Семенов о самоизоляции в Самаре: «Переживаю за людей, которые работают неофициально»
В Самарской области электрички начнут ходить по измененному графику
«Почта России» рассказала об изменениях в доставке пенсий и пособий жителям Самарской области
В Самарской области участковым врачам и терапевтам выделили почти 100 машин
Главный редактор телекомпании “Терра” - о пропускном режиме на границе Самары: "Водители не понимали, что происходит"
Контроль за соблюдением самоизоляции в Самаре: кто и как будет проводить
«А до больницы как добраться?»: Дмитрий Азаров поработал оператором горячей линии по коронавирусу
В Самаре с коронавирусом госпитализированы двое детей
В Самарской области компанию оштрафовали за нарушение требований экологического надзора