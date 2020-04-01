Власти Самарской области опровергли информацию о ликвидации «Крыльев Советов»

1 Апр 2020 2020-04-01T19:25:55+03:00

После 22 туров этого сезона «Крылья» идут на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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В министерстве спорта Самарской области опровергли информацию ряда СМИ о ликвидации футбольного клуба «Крылья Советов». Власти заявили, что поводов и оснований для прекращения существования клуба нет.

- Уважаемые СМИ, болельщики «Крыльев Советов» и общественность! Информация о якобы возможной или планируемой ликвидации футбольного клуба «Крылья Советов», которая сейчас активно тиражируется в СМИ, не соответствует действительности. Ни поводов, ни оснований для этого нет, - говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном твиттере минспорта региона.

Ранее в СМИ появилась информация, что счетная палата региона пришла к выводу о скорой ликвидации «Крыльев Советов» из-за долгов. Такие выводы были сделаны с учетом того, что 80% бюджета клуба – это деньги из казны региона, а расходы на содержание «КС» постоянно растут.

ИСТОЧНИК KP.RU