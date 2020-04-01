2020-04-01T19:48:24+03:00
Происшествия

В Самарской области разыскивают магазинного вора

Мужчина украл алкоголь и продукты
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Приметы подозреваемого – на вид 30-35 лет, славянской внешности, среднего телосложения.Приметы подозреваемого – на вид 30-35 лет, славянской внешности, среднего телосложения.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полиция ищет магазинного вора. Мужчина 12 и 21 марта вынес из торговой точки на улице Советской в Новосемейкино алкоголь и продукты на 7 200 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 8(846)332-03-03, 020 (102), - говорится в сообщении.

Приметы подозреваемого – на вид 30-35 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост – 173-176 см. Мужчина был одет в темную куртку, черную или серую шапку, темно-синие джинсы, темные ботинки и серый свитер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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