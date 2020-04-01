2020-04-01T20:11:59+03:00
Спорт

«Крылья Советов» не сыграют до июня

В РФС приняли решение приостановить все футбольные турниры до 31 мая
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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До конца сезона «КС» должны сыграть еще восемь матчей.До конца сезона «КС» должны сыграть еще восемь матчей.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Болельщики не смогут увидеть игру «Крыльев Советов» как минимум до июня. В Российском футбольном союзе приняли решение приостановить все футбольные мероприятия 31 мая включительно.

Пока непонятно, будет ли доигран сезон Российской премьер-лиги. На сегодняшний день команды сыграли 22 тура. «Крылья Советов» расположились предпоследнем – 15-ом – месте в турнирной таблице чемпионата страны. В активе самарцев 22 очка – на два больше, чем у «Ахмата» и на одно меньше, чем у «Оренбурга» и «Рубина».

До конца сезона «КС» должны сыграть еще восемь матчей: дома против «Ахмата», «Ростова», «Краснодара» и «Сочи», а на выезде против «Зенита», «Локомотива», «Арсенала» и «Динамо».

Кроме «Крыльев» как минимум до лета не сыграют другие профессиональные клубы Самарской области – тольяттинские «Акрон» и «Лада». Обе команды выступают в ПФЛ. «Акрон» занимает первое место в турнирной таблице группы «Урал-Приволжье», а «Лада» - предпоследнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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