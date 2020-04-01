«Если это была попытка пошутить, то она получилась очень неудачной»: в «Крыльях» отреагировали на новости о ликвидации клуба

1 Апр 2020 2020-04-01T20:28:50+03:00

В «Крыльях Советов» отметили, что сейчас никаких исков о банкротстве или ликвидации клуба нет, а стоимость чистых активов в этом году выросла на 155,5 млн рублей. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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В «Крыльях Советов» прокомментировали сообщения ряда СМИ о возможной ликвидации клуба из-за долгов. В «КС» заявили, что счетная палата проводила проверку за период с 2017 по начало 2019.

- Выявленные нарушения относятся к периоду прошлых лет. Люди, допустившие данные нарушения, больше в «Крыльях» не работают, - отметили в самарском клубе. - Подобных нарушений в 2019 году клуб не допускал, что подтверждается в том числе и материалами проверки счетной палаты. За 2019 год «Крылья» ликвидировали задолженности по заработной плате перед персоналом и спортсменами, урегулировали претензии от поставщиков и провели работу по реструктуризации кредитов, полученных клубом в предыдущие годы.

Также в «Крыльях Советов» отметили, что сейчас никаких исков о банкротстве или ликвидации клуба нет, а стоимость чистых активов в этом году выросла на 155,5 млн рублей.

- Несмотря на то, что сегодня 1 апреля, считаем, что СМИ нужно профессиональнее относиться к своей работе и тщательно проверять публикуемую информацию. Если это была попытка пошутить, то она получилась очень неудачной, - подытожили в «Крыльях».

Ранее информацию о ликвидации футбольного клуба опровергли в министерстве спота Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU