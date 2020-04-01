В Самарской области 22 человека могут оказаться больны коронавирусом

1 Апр 2020 2020-04-01T21:31:07+03:00

Медики в регионе работают чуть ли не круглосуточно

Первоначальные анализы, сделанные в местной лаборатории, оказались положительными. Теперь тест на коронавирус проводят в Москве

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В Самарской области в больницах находятся 22 человека, у которых первоначальный анализ на коронавирус оказался положительным. Сейчас результат перепроверяют в федеральном центре. До этого уже 49 человек получили отрицательный ответ из Москвы после подтверждения анализа на местном уровне.

Медики объясняют, что такова специфика анализа: отрицательный результат означает отсутствие некоего реагента. А вот положительный говорит только об его присутствии. Поставить же окончательный диагноз могут только специалисты федерального центра.

На данный момент в Самаре коронавирус подтвердился у 15 человек. Двое из них - дети. Двоих уже выписали из больницы. Остальные чувствуют себя удовлетворительно, в состоянии стабильно тяжелом находится лишь один пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU