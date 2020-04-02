Обещал водительский права без экзаменов: в Самаре посредник во взятке отправится под суд

2 Апр 2020 2020-04-02T09:49:56+03:00

Подозреваемый должен был передать 168 тысяч рублей «нужным людям»

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Следственный отдел Самары по Куйбышевскому району возбудил уголовное дело против местного жителя по статье «Посредничество во взяточничестве».

– По версии следствия, 35-летний безработный мужчина в конце марта получил от четырех женщин 168 тысяч рублей. Эти деньги должны были помочь им получить водительские права без прохождения обучения и сдачи экзаменов, – говорится в сообщении правоохранительных органов.

Сейчас расследование этого дела продолжается. Устанавливаются все детали преступления. Следователям оказывается оперативное сопровождение со стороны подразделений ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU