Обещал водительский права без экзаменов: в Самаре посредник во взятке отправится под суд
Следственный отдел Самары по Куйбышевскому району возбудил уголовное дело против местного жителя по статье «Посредничество во взяточничестве».
– По версии следствия, 35-летний безработный мужчина в конце марта получил от четырех женщин 168 тысяч рублей. Эти деньги должны были помочь им получить водительские права без прохождения обучения и сдачи экзаменов, – говорится в сообщении правоохранительных органов.
Сейчас расследование этого дела продолжается. Устанавливаются все детали преступления. Следователям оказывается оперативное сопровождение со стороны подразделений ГУ МВД России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU