В Самаре три человека пострадали из-за пожара в квартире
Вчера, 1 апреля, в Самаре произошло ЧП. Около 16 часов дня в одной из квартир в доме № 19 на улице Матросова произошел пожар. Сообщается, что загорелись бытовые вещи в одной из комнат квартиры на площади 15 квадратных метров.
Огонь охватил квартиру на втором этаже дома / Фото: Светлана Михайлова / Самара LifeФото: vk.com
– В результате происшествия пострадали три человека. Всего из дома пришлось эвакуировать 50 человек. Для устранения происшествия на место прибыли 24 человека личного состава, а также шесть единиц спецтехники, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Разбираться в причинах произошедшего предстоит компетентным органам. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU