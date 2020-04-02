В Самаре три человека пострадали из-за пожара в квартире

2 Апр 2020 2020-04-02T09:58:43+03:00

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Вчера, 1 апреля, в Самаре произошло ЧП. Около 16 часов дня в одной из квартир в доме № 19 на улице Матросова произошел пожар. Сообщается, что загорелись бытовые вещи в одной из комнат квартиры на площади 15 квадратных метров.

Огонь охватил квартиру на втором этаже дома / Фото: Светлана Михайлова / Самара LifeФото: vk.com

– В результате происшествия пострадали три человека. Всего из дома пришлось эвакуировать 50 человек. Для устранения происшествия на место прибыли 24 человека личного состава, а также шесть единиц спецтехники, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Разбираться в причинах произошедшего предстоит компетентным органам. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU