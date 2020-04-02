Находился в федеральном розыске: в Самарской области в поезде попался опасный преступник

2 Апр 2020 2020-04-02T10:01:19+03:00

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Полицейские патрульно-постовой службы полиции Сызранского ЛО МВД России на транспорте на станции Сызрань-1 задержали 28-летнего пассажира поезда «Москва - Челябинск». Молодой человек подходил по ориентировке.

– В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. На него заведены дела по статьям «Кража» и «Грабеж». Установлено, что он скрывался от правоохранителей с января 2020 года, – сообщили в Сызранском ЛО МВД на транспорте.

Некоторое время задержанный проживал в Москве, на поезде он планировал добраться в Саратовскую область. Сотрудники полиции передали его в тот же день инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU